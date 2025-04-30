Індія проведе перепис населення за кастами. Ось чому

Уряд Індії включив у перепис населення інформацію про кастову приналежність громадян.

Про це передає Reuters.

Кабмін не назвав точної дати початку перепису, який проводять раз на десять років. Його мали почати у 2021 році, але відклали через пандемію та технічні труднощі.

«Бабелю» потрібна ваша підтримка У редакції «Бабеля» працює понад два десятки людей. Це не дуже велика редакція, але й не стартап. Ми оновлюємо сайт, ютуб, телеграм-канал та тікток. Ми свідомо відмовилися від найпростіших способів заробити (наприклад, від реклами онлайн-казино). «Бабель» існує на гранти й донати читачів. Ми хочемо менше покладатися на грантодавців і більше — на вашу підтримку. Так ми зможемо сфокусуватися на зобов’язаннях перед вами: представляти повну й об’єктивну новинну картину дня. Разово

Щомісяця 250 грн 500 грн 1000 грн Підтримати 250 грн 500 грн 1000 грн Підтримати

Кастова система в Індії існує тисячі років і впливає на життя та політику країни. Є багато партій, які представляють інтереси окремих каст, а державні установи мусять виділяти квоти для нижчих каст при прийомі на роботу і навчання.

Прихильники перепису за кастовою приналежністю вважають, що це дозволить ефективніше розподіляти державну допомогу. Критики натомість кажуть, що касти не повинні мати значення у країні, яка прагне стати світовою державою.

Таке оголошення уряд зробив за кілька місяців до виборів у штаті Біхар, де кастове питання — ключове. У цьому штаті альянс правлячої партії премʼєр-міністра Нарендри Моді боротиметься за збереження влади. Востаннє касти зазначали в переписі 2011 року, але результати не публікували через сумніви в його точності.

Опозиційна партія та її лідер Рахул Ганді вимагають провести соціально-економічний кастовий перепис і підтримують зміну Конституції, щоб скасувати чинне обмеження у 50% на квоти для представників нижчих каст.

Нинішні квоти ґрунтуються на застарілих даних, тому деякі аналітики побоюються, що нові цифри можуть показати більше представників нижчих каст, що призведе до вимог збільшити частку квот.

Ось основні касти в Індії:

Найвища каста — брахмани. Це священники, вчителі, вчені.

Друга за значенням — кшатрії. Це військові, політики, держслужбовці.

Середній клас —вайшʼї. Це продавці, фермери, ремісники.

Нижча каста — шудри. Це робітники фізично праці, слуги.

Також є даліти (раніше — «недоторкані»), які не входять до жодної касти. Історично ці люди зазнавали дискримінації, виконували «нечисту» роботу (прибирання, обробка шкіри, поховання тощо).