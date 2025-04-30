Військовий інсценував своє зникнення безвісти, щоб родина отримала компенсацію. Його затримали

Правоохоронці затримали військового-дезертира, який інсценував своє зникнення безвісти. Його родичі незаконно отримали понад мільйон гривень допомоги від держави, кажуть слідчі.

Про це повідомило Державне бюро розслідувань.

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За даними слідства, наприкінці серпня 2023 року військовослужбовець самовільно залишив місце служби на Луганщині, про що одразу повідомив своїх родичів. У військовій частині його визнали безвісти зниклим. Слідство каже, що цим скористався брат військового — він запропонував інсценувати зникнення чоловіка, щоб отримати компенсацію від держави.

За даними ДБР, поки військовий переховувався, його мати та брат обманули командування підрозділу і подали документи для оформлення компенсації як сім’ї безвісти зниклого. З жовтня 2023 по листопад 2024 року вони незаконно отримали майже мільйон гривень державної допомоги.

Крім того, каже слідство, брат дезертира скористався ситуацією, щоб звільнитися зі служби. Він написав заяву про зникнення родича на фронті та звільнився з армії.

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Правоохоронці знайшли «зниклого» в Івано-Франківську. Військового, його брата і матір затримали — нині вони під вартою. Слідство повідомило їм про підозри в шахрайстві. Додатково одному з братів повідомили про підозру в дезертирстві, а іншому — в ухиленні від військової служби шляхом обману. Їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.