Двох російських окупантів підозрюють у наказі стратити українського військовополоненого

Служба безпеки України заочно повідомила про підозру російським окупантам — слідчі зʼясували, що вони віддали наказ відтяти голову полоненому українському військовому і причетні до масових убивств військовополонених.

Про це повідомила пресслужба.

Ось про кого йдеться:

заступника командира 1-го мотострілецького батальйону 394-го мотострілецького полку 127-ї мотострілецької дивізії 5-ї загальновійськової армії РФ Шота Карапетяна (позивний «Юстас»);

командира штурмової роти загону «Шторм» 394-го мотострілецького полку того ж військового зʼєднання РФ Дмитра Чихабаха (позивний «Сбер»).

Слідство встановило, що 17 червня 2024 року підозрювані наказали своїм підлеглим розстріляти українського військовополоненого, а потім відтяти голову та покласти її на капот підбитого бронеавтомобіля. Це відбулося під час боїв у районі селища Старомайорське на Донеччині. Обидва фігуранти дали команду підлеглим не залишати живими полонених бійців ЗСУ.

Чихабаху і Карапетяну оголосили підозру за порушення законів і звичаїв війни.

Страти українських військовополонених

За даними на грудень 2024 року, росіяни стратили щонайменше 177 українських військовополонених. Зі 177 підтверджених випадків 109 сталися у 2024 році.

За словами Дмитра Лубінця, його офіс дізнається про більшість випадків з відео від українських спецслужб. Водночас є випадки, коли інформація надходить безпосередньо від українських військових підрозділів. Росіяни теж публікують відповідні відео в соціальних мережах.

Про випадки страти українських військовополонених українська сторона інформує Міжнародний комітет Червоного Хреста та ООН.

Лубінець зазначає, що МКЧХ жодного разу публічно або непублічно не звинувачував росіян у вбивстві або тортурах українських військовополонених. Але в офіційних звітах ООН за 2024 рік вперше зʼявилися дані, що росіяни страчують українських захисників.