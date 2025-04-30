Axios: Зеленський вперше після зустрічі з Трампом відчув, що зміг змінити його ставлення до Путіна

Після зустрічі з американським президентом Володимир Зеленський вперше відчув, що зміг хоча б частково змінити ставлення Трампа до Путіна.

Про це пише Axios.

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Під час зустрічі з Трампом Зеленський наголосив, що Путін не змінить своєї позиції без додаткового тиску з боку США. У відповідь Трамп зазначив, що, можливо, йому доведеться скорегувати своє ставлення до Путіна. Зеленський також закликав Трампа повернутися до його первісної ідеї — безумовного припинення вогню як основи для початку мирних переговорів. Україна цей підхід підтримала, а Росія — відмовилася. Зі слів джерел, Трамп начебто погодився на таку пропозицію. У Білому домі цю інформацію не підтвердили і не спростували, а представник Зеленського відмовився коментувати.

Також президент України повторив свою позицію щодо Криму — Київ не визнає його російською територією. Трамп у відповідь чітко дав зрозуміти, що не очікує цього від президента України. За планом, який обговорюється, йдеться про те, що російським півострів визнає США, а не Україна.

Зеленський також запевнив Трампа, що готовий до компромісів заради завершення війни — але потрібні чіткі та надійні гарантії безпеки для України. Під час розмови Трамп наголосив на необхідності якнайшвидшого підписання двосторонньої угоди між США та Україною про корисні копалини.

Під час розмови Зеленський попросив Трампа не виходити з переговорів про завершення російсько-української війни, розповіли українські джерела The Economist.



The Economist вважає, що публікація Трампа з критикою Путіна, яка з’явилася після зустрічі у Ватикані, свідчить про те, що він зрозумів послання Зеленського.

«Його показова догана Путіну за те, що той «водить його за ніс», стала найрізкішою на сьогодні», — йдеться в матеріалі.

Як зазначає Axios, однією з причин, чому ця розмова пройшла у більш позитивному ключі, могла стати відсутність віцепрезидента Джей Ді Венса та спецпредставника Білого дому Стіва Віткоффа, яких в Україні сприймають як прихильників проросійської позиції.

За даними видання, перед похороном Папи Франциска президент України отримав попередні сигнали про готовність Дональда Трампа зустрітися з ним в кулуарах. Ця інформація викликала занепокоєння серед радників Володимира Зеленського. Деякі з них сумнівалися і відмовляли від цієї зустрічі.

Як розповіло одне з джерел, жодних чітких домовленостей щодо цієї зустрічі до приїзду у Ватикан не було. Спочатку передбачалося, що лідери зможуть поговорити після церемонії. Проте вже на місці президенти несподівано перетнулися і вирішили провести розмову віч-на-віч у базиліці Святого Петра. Зустріч тривала приблизно пʼятнадцять хвилин.

Зустріч Зеленського і Трампа

Зеленський та Трамп зустрілися перед похороном Папи Римського 26 квітня у базилиці Святого Петра. Їхня зустріч тривала 15 хвилин.

У Білому дому її назвали «дуже продуктивною». Трамп назвав зустріч «чудовою». Президент США заявив, що «здивований і розчарований» ракетним ударом РФ по Києву і хоче, щоб Путін припинив обстріли та підписав угоду про закінчення війни.

«Зараз він [Зеленський] спокійніший. Думаю, він розуміє картину і хоче укласти угоду», — наголосив Трамп. І додав, що президент України говорив про потребу в більшій кількості зброї, «але він так говорить уже три роки, подивимось, що буде далі».

Володимир Зеленський теж прокоментував зустріч із Трампом. Він назвав її «символічною» і такою, що «має потенціал стати історичною» — якщо вдасться досягнути спільних результатів. Зеленський подякував президенту США.