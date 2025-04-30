Як президент Фінляндії Александер Стубб став активним помічником України. Огляд матеріалів іноземних медіа 29 квітня

Великий матеріал про те, як помітну роль у формуванні поглядів Дональда Трампа на російсько-українську війну починає відігравати президент Фінляндії Александер Стубб, вийшов на The New York Times. Президент Фінляндії володіє одразу кількома важливими для успішного впливу на Трампа характеристиками: він чудово грає в гольф, навчався у Сполучених Штатах і називає себе їхнім фанатом, атлетичний та високий ― і вміє доносити потрібні меседжі, подаючи їх в дипломатичній обгортці. Саме під час гри в гольф зі Стуббом Трамп сказав, що він «наївся» беззмістовних розмов з росіянами та його виводить із себе риторика Володимира Путіна. Фінський лідер виявився спроможним порушувати некомфортні для Трампа теми так, щоб той не сприймав їх у штики, пише видання.

Стубб чудово розуміє важливість цього, нагадує NYT. Фінляндія, після 30 конфліктів із Росією різного масштабу починаючи з 1300-х років, втратила частину території під час Зимової війни з СРСР у 1939―1940-х роках, а потім на багато десятиліть ― частину суверенітету, хоча зберегла незалежність. «Я найменше хотів би, щоб Україна пройшла через це», ― каже він тепер, визнаючи, що через ситуацію на полі бою українцям, напевно, доведеться поступитись частиною територій. «Однак моя мета ― щоб завершення війни було якомога менш поганим для українців», ― каже він.

Попередник Стубба на посаді президента Фінляндії, Саулі Нійністе був відомий як «втихомирювач Путіна»: він грав з російським диктатором у хокей і був посередником під час першої зустрічі Трампа з Путіним у Гельсінкі у 2018 році. Після початку повномасштабного вторгнення росіян в Україну така позиція не користується серед фінів популярністю. Країна вступила в НАТО, а її лідер став адвокатом України та її потреб, й у США теж. Зокрема й через це Стубб нещодавно їздив до Сполучених Штатів, де бачився і з впливовим сенатором-республіканцем Ліндсі Гремом, і з міністром фінансів країни Скотом Бессентом. І він не соромиться публічно хвалити Трампа.

«Пан Стубб розуміє, що для його країни з населенням у 5,6 мільйона, яке Росія переважає в 25 разів, зовнішня політика не просто гра. «Для нас це про виживання, ― каже він. ― Для нас зовнішня політика ― реальність. Це питання існування країни».

Це лише частина огляду, далі ― про розмову Зеленського і Трампа у Ватикані, розслідування смерті Вікторії Рощиної та долю китайських солдатів у російсько-українській війні. Продовження доступне для тих, хто підтримує нас на Patreon.