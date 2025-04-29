Bloomberg: Спецпредставник США Віткофф переконував Путіна погодитися на мирний план Трампа — безуспішно

Путін продовжує наполягати на своїх максималістських вимогах, попри тиск Сполучених Штатів стосовно мирної угоди. Росія досі хоче взяти під контроль чотири області України, які вона не повністю окупувала.

Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела в Москві.

Така позиція Путіна завдає удару по спробах президента США Дональда Трампа досягти припинення вогню та завершити повномасштабну війну. У Білому домі США зростає розчарування через відсутність прогресу в переговорах.

Спецпредставник Трампа Стів Віткофф під час тривалих перемовин у Кремлі намагався переконати Путіна, що Росія мусить погодитися на припинення вогню, яке зупинить бойові дії вздовж нинішньої лінії фронту. Та це не принесло бажаного результату. За словами одного з джерел, щоб був прогрес, треба ще один прямий контакт між Путіним і Трампом.

Зустріч Віткоффа й Путіна стала четвертою з лютого 2025 року. Одразу після неї Трамп оптимістично заявив, що угода про припинення війни була «дуже близькою». Однак пізніше він сказав, що Путін, імовірно, «не хоче зупиняти війну» і що США, можливо, доведеться відповісти подальшими санкціями проти Росії.

Наразі Росія вважає, що частиною будь-якої мирної угоди має бути те, що Кремль отримає повний контроль над Донецькою, Луганською, Запорізькою, Херсонською областями й Кримом.

США запропонували можливий мирний план, у межах якого Вашингтон готовий визнати Крим частиною Росії, а також фактично погодитися на російський контроль над захопленими частинами чотирьох українських областей. За цим планом війна мала б «заморозитись» по нинішній лінії фронту.

Утім, за словами європейських чиновників, Путін поки не готовий відмовитися від своїх максималістських вимог щодо українських територій. Європейські посадовці вважають, що впродовж двох тижнів стане зрозуміло, чи вдасться США досягти угоди, чи переговори зірвуться, і Вашингтон почне тиснути на Москву сильніше.

Західні розвідки попереджали, що Путін навряд чи погодиться на компроміси. Та адміністрація президента США Трампа вважала, що економічні вигоди, зокрема співпраця у сфері енергетики, можуть спонукати Кремль до згоди.