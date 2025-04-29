На Дніпропетровщині затримали керівництво оборонного заводу — його підозрюють у поставках бракованих снарядів до ЗСУ

Служба безпеки України затримала керівництво оборонного заводу на Дніпропетровщині за підозрою в постачанні до ЗСУ бракованих мінометних снарядів.

Про це повідомила пресслужба відомства.

Правоохоронці затримали гендиректора оборонного заводу та його першого заступника, а також екскерівника одного з військових представництв Міноборони й очільника групи контролю відповідного підрозділу.

Оновлення: за інформацією джерел «Бабеля» у правоохоронних органах, йдеться про гендиректора Леоніда Шимана, заступника Олексія Кириченка, екскерівника Михайла Шкуренка й очільника Юрія Яреська.

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Слідство зʼясувало, що на початку 2024 року керівництво заводу уклало договір з Агентством оборонних закупівель на виготовлення боєприпасів для Сухопутних військ ЗСУ. Документ передбачав, що підприємство мало поставити війську оптові партії 120-мм мінометних пострілів.

Однак для серійного виробництва снарядів фігуранти використовували неякісні матеріали та виконували роботи з дефектом, через що капсуль основного метального заряду не спрацьовував, а весь пороховий заряд не працював як слід. До складу боєприпасів входили додаткові метальні заряди, які не відповідали стандартам бойового застосування. Усе це робили, щоб здешевити виробництво і заробити на держзамовленні.

За матеріалами справи, щоб схема вдалася, керівництво заводу залучило до неї посадовців військового представництва, які працювали над контролем якості оборонної продукції. Військові свідомо «заплющили очі» на браковану партію боєприпасів і внесли неправдиві відомості до звітів.

Через це на фронт потрапили 120 тисяч бракованих пострілів.

Усім чотирьом затриманим повідомили про підозру в перешкоджанні ЗСУ. Фігурантам загрожує 15 років тюрми.