Суд ЄС визнав незаконною схему «золотого паспорта» у Мальті

Верховний суд ЄС визнав незаконною суперечливу схему «золотих паспорті» у Мальті, яка дозволяє іноземцям купувати громадянство ЄС в обмін на інвестиції понад €690 тисяч.

Відповідне рішення опубліковане на сайті суду.

Скаргу подала Європейська комісія, яка вважає, що ця схема порушує правила ЄС про громадянство. Схема надавала людям можливість отримати громадянство Мальти (а з ним і право працювати по всьому ЄС), навіть якщо вони не мали родинних зв’язків чи житла в цій країні.

Суд ЄС погодився з Єврокомісією, визнавши, що така схема «є комерціалізацією надання статусу громадянина держави-члена», а отже це «несумісно з розумінням цього фундаментального статусу, яке випливає з Договорів ЄС».

Чому це важливо

Схема «золотих паспортів» Мальти була останньою, що залишалася чинною в ЄС, після того як Кіпр скасував свою програму в 2020 році, а Болгарія — у 2022-му. Інші країни пропонують «золоті візи» — більш обмежену систему, яка передбачає надання дозволів на проживання тим, хто готовий заплатити. Проте й ці програми нині під пильною увагою.

У 2023 році Португалія скоротила свою програму «золотих віз», скасувавши умову інвестування в нерухомість, щоб зменшити спекуляції на ринку житла. Нідерланди пішли тим самим шляхом і завершили свою програму в січні 2024 року. Іспанія також пообіцяла скасувати «золоті візи» для тих, хто інвестує в нерухомість.

Ці програми викликають серйозне занепокоєння з точки зору безпеки та відмивання грошей — особливо після вторгнення Росії в Україну у 2022 році, оскільки отримання паспорта або посвідки на проживання в ЄС може дозволити багатим росіянам обійти санкції.

Видання Financial Times 27 квітня писало, що принаймні семеро росіян, які потрапили під санкції через російське вторгнення, отримали мальтійські «золоті паспорти». Це дозволяло, наприклад, частково оминути заборону на вʼїзд до ЄС.