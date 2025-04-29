Amazon дала старт своєму мегапроєкту інтернет-супутників — вони будуть конкурентами Starlink

Американська компанія Amazon, яка є найбільшим у світі ринком електронної комерції, почала виводити на орбіту свої інтернет-супутники. Вона планує розгорнути велику мережу супутників для супутникового інтернету під назвою Project Kuiper, яку ще називають майбутнім мегасузірʼям.

З космодрому у Флориді стартувала ракета Atlas V, яка вивела на низьку навколоземну орбіту 27 супутників з проєкту. Це перший з понад 80 запусків, які виведуть близько 3 200 супутників. Однак перед ним був тест — у жовтні 2023 року, коли запустили два тестових супутники, щоб перевірити технології.

Мета проєкту Kuiper — створити повноцінну інтернет-мережу: передавати дані з інтернету на наземні станції, потім — на супутники, звідти — до користувачів, і назад. Перші послуги для клієнтів Amazon обіцяє вже до кінця 2025 року.

Хоча плани проєкту Kuiper масштабні, він не стане рекордсменом. Головний конкурент Amazon, компанія Ілона Маска SpaceX уже має понад 7 200 супутників, які забезпечують інтернет по всьому світу. І Starlink зростає — тільки цього року компанія провела 31 запуск, ще кілька заплановані найближчим часом.