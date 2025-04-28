Телескоп «Хаббл» продемонстрував зоряну систему з «Атласу дивних галактик»

Космічний телескоп «Хаббл» зазнімкував спіральну галактику Arp 184 або NGC 1961, яка розташована за 190 мільйонів світлових років від Землі в сузір’ї Жирафа.

Про це пише Європейське космічне агентство.

Галактика має дві назви, бо назва Arp 184 походить від «Атласу дивних галактик», який склав астроном Хелтон Арп у 1966 році. До атласу ввійшли 338 галактик з дивною формою, як правило, не повністю еліптичною чи спіральною. Частина галактик перебуває у взаємодії з іншими галактиками, тоді як решта є карликовими галактиками без чітко визначених структур.

ESA / Hubble / NASA

Arp 184 посіла своє місце в каталозі завдяки широкому спіральному рукаву з зірками, який тягнеться до сторони, звідки «дивиться» телескоп. На дальній стороні галактики існує кілька частинок газу та зірок, але там немає такого ж вираженого спірального рукава.

Зображення «Хаббла» об’єднує дані з трьох програм спостереження Snapshot. Одна з цих програм вибрала галактику Arp 184 через її незвичний вигляд. Дві інші програми вивчали наслідки короткочасних космічних подій, наприклад вибухів наднових або випадків, коли зорю розірвала надмасивна чорна діра. За останні 30 років в Arp 184 зафіксували чотири наднові, тому вона стала цікавою ціллю для таких спостережень.