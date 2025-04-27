В Англії на аукціоні за рекордну суму продали лист з «Титаніка», відправлений перед катастрофою

Лист, що написав уцілілий після катастрофи пасажир «Титаніка», продали на аукціоні за рекордні £300 тисяч (майже $400 тисяч) — це найдорожчий серед усіх листів із затонулого корабля.

Про це пише The Guardian.

Лист продали на аукціоні Henry Aldridge and Son of Devizes у Вілтширі упʼятеро дорожче за очікувану ціну £60 тисяч.

Його автор — пасажир першого класу полковник Арчибальд Грейсі. Лист датується 10 квітня 1912 року — саме в той день Грейсі зійшов на борт «Титаніка». Також лист має поштові штемпелі Квінстауна (11 квітня) і Лондону (12 квітня).

Цей лист називають пророчим, адже в ньому полковник Грейсі пише знайомому, що «зачекав би кінця подорожі» на «Титаніку», перш ніж озвучити свою думку про «це чудове судно».

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Згодом Грейсі написав книгу «Правда про Титанік», згадуючи, що пережив на борту судна, а також розповідає, як врятувався, коли йому вдалося в крижаній воді видертися на перевернутий човен.

Полковник писав, що більш як половина тих, кому вдалося дістатися рятувальних човнів, померли від переохолодження і виснаження.

Через переохолодження й отримані травми в полковника погіршилося здоров’я. У грудні 1912 року він впав у кому внаслідок ускладнень від діабету, а за два дні — помер.