Китай узяв під контроль спірний риф біля форпосту Філіппін

Китай захопив спірний риф Сенді-Кей за кілька кілометрів від найважливішого військового форпосту Філіппін у Південнокитайському морі.

Про це повідомляє Financial Times, посилаючись на державні медіа КНР.

Берегова охорона КНР «запровадила морський контроль і здійснює суверенну юрисдикцію» над рифом, передає державний мовник CCTV. У репортажі показали, як працівники берегової охорони підняли китайський прапор та оголосили про контроль над рифом, що є частиною архіпелагу Спратлі.

Це сталося саме тоді, коли Філіппіни та США планують провести щорічні спільні військові навчання. Вони заплановані на наступний тиждень і пройдуть на території Філіппін, найближчій до Спратлі.

Попри те, що Сенді-Кей — лише піщана мілина площею близько 200 м², він має стратегічне значення для Пекіну. Річ у тім, що міжнародне право надає йому територію в морі радіусом 12 морських миль. До цієї зони потрапляє острів Тіту, риф у Південнокитайському морі, який Філіппіни використовують для відстеження переміщень представників Китаю.

Берегова охорона Філіппін керує спостережною базою на Тіту з кінця 2023 року, наразі Маніла модернізує злітно-посадкову смугу та іншу інфраструктуру на острові. Метою є, зокрема, протистояти дедалі агресивнішій політиці Пекіну, пише FT.

Поки що немає ознак того, що сили КНР постійно перебувають на Сенді-Кей. Представник морської безпеки Філіппін каже, що, піднявши прапор, китайська берегова охорона покинула риф.