The Telegraph: Ватикан порушив правила, щоб посадити Зеленського в першому ряду на похороні Папи

Ватикан зробив виняток з правил, щоб забезпечити Володимиру Зеленському місце на похороні Папи Франциска. Президент України сидів у першому ряду разом з президентом США Дональдом Трампом і лідером Франції Емманюелем Макроном.

Про це повідомляє The Telegraph.

Лідерів країн розсаджували за протоколом: відповідно до назви країни, за французьким алфавітом. Річ у тім, що французька була мовою дипломатії, коли виник цей протокол.

«Пан Зеленський міг очікувати місця в третьому ряду або навіть далі. Натомість його посадили в першому ряду, за одинадцять місць від пана Трампа, який сидів праворуч від нього», — йдеться в статті.

За даними The Telegraph, у Ватикані не заперечували, щоб президент України сів ближче. Між ним і Трампом сиділи, зокрема, лідери Індії, Угорщини, Габону, Емманюель Макрон із дружиною Бріжит і Александер Стубб, президент Фінляндії.

Французькою назва Сполучених Штатів починається на літеру E — États-Unis. Праворуч від Трампа і його дружини Меланії місце зайняв Алар Каріс, президент Естонії, а також король Іспанії Феліпе VI (адже Іспанія французькою — Espagne).

Праворуч від Зеленського розташувався Майкл Гіґґінс, лідер Ірландії. Отже, таємничі правила Ватикану справді порушили виключно для того, аби забезпечити президенту України видне місце, пише видання.

Щодо інших учасників церемонії протоколу суворо дотримувалися: наприклад, президент Аргентини Хавʼєр Мілей був на самому краю першого ряду праворуч. Вільям, принц Уельський, сидів у третьому ряду поруч з Олафом Шольцом, чинним канцлером Німеччини. Експрезидент США Джо Байден зайняв своє місце у п’ятому ряду.

Серджо Маттарелла, президент Італії, сидів у першому ряду, тоді як Джорджа Мелоні, яка обіймає посаду премʼєр-міністра, була далі.