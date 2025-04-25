У Бразилії в колекції музею знайшли найдавнішу мураху. Вона жила серед динозаврів 113 мільйонів років тому

В одній з найбільших світових колекцій скамʼянілостей, яка зберігається в Музеї зоології Університету Сан-Паулу, знайшли рештки так званої пекельної мурахи, яка є найстарішим представником свого виду. Вона жила серед динозаврів 113 мільйонів років тому.

Про це йдеться в дослідженні, яке опублікували в журналі Current Biology, передає CNN.

Науковець з Музею зоології Університету Сан-Паулу, що у Бразилії, Андерсон Лепеко розповів, що у вересні 2024 року під час роботи з колекцією знайшов «надзвичайний» зразок.







Вимерлу комаху, що збереглася у вапняку, віднесли до так званих пекельних мурах — представників підродини Haidomyrmecinae. Цей викопний вид отримав назву Vulcanidris cratensis.



Ця доісторична мураха жила в крейдовий період між 66 і 45 мільйонами років тому і не повʼязана з жодною з нині існуючих мурах. До того ж її спосіб убивати жертву був незвичайним — комахи цього виду мали щелепи, схожі на косу, якими, ймовірно, проколювали здобич.

Учені використали комп’ютерну томографію, щоб візуалізувати, як виглядала пекельна мураха.



Те, що пекельна мураха жила на території сучасної Бразилії, означає, що мурахи вже були широко поширені по всій планеті на ранній стадії своєї еволюції, зазначають автори дослідження.

«Ця нова знахідка тепер є найстарішою відомою мурахою, вона розширює відомий літопис скамʼянілостей мурах приблизно на десять мільйонів років», — сказав інший фахівець.

Він також додав, що хоч викопні мурахи відомі ще з ХІХ століття, досі було незрозуміло, чи їх справді не існувало понад 100 мільйонів років тому в тих місцях, чи просто рештки не збереглися там, де люди їх шукали.

Комах, які збереглися в камені, вдається знайти дуже рідко. Інших пекельних мурах з часів крейдового періоду раніше знаходили в бурштині, зокрема у Франції та Мʼянмі. Їхній вік — приблизно 99 мільйонів років.

Водночас нове відкриття допомагає краще зрозуміти, як розвивалися мурахи на початку крейдового періоду — у час, коли на планеті відбувалися великі зміни. Дослідники кажуть, що воно також показує, якими незвичними були деякі види мурах того часу. Ці види не пережили масового вимирання, що поклало край епосі динозаврів.

Сьогодні мурахи — одна з найчисельніших і найпомітніших груп комах на планеті. Вони живуть майже всюди, крім Антарктиди. Але так було не завжди. Мурахи зʼявилися під час пізнього юрського періоду — на початку крейдового, приблизно 145 мільйонів років тому. Їхні предки походять з тієї ж групи, що й оси та бджоли.

За словами вчених, справжній розквіт мурах почався лише після падіння астероїда 66 мільйонів років тому. Саме тоді вони стали однією з найпоширеніших комах, що збереглися у викопних рештках.