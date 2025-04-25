На кордоні Пакистану та Індії сталася перестрілка

Індійська армія провела коротку перестрілку з пакистанськими солдатами вздовж їхнього високомілітаризованого кордону в гімалайському регіоні Кашмір. Напруга між країнами після розстрілу туристів у курортному місті Пахалгам зростає.

Про це передає AP.

Посадовці індійської армії на умовах анонімності заявили, що пакистанські військові використовували стрілецьку зброю для обстрілу позицій Індії в Кашмірі ввечері 24 квітня. Індійські солдати відповіли. Втрат не було.

З боку Пакистану інцидент не коментували. Раніше Індія і Пакистан звинувачували одне одного в початку прикордонних сутичок у Кашмірі — регіоні, на який повністю претендують обидві країни.

ООН закликала Індію та Пакистан «виявляти максимальну стриманість і забезпечити, щоб ситуація та розвиток подій, які ми бачили, не погіршувалися далі».

Новий виток конфлікту двох ядерних держав розпочався після того, як озброєні люди вбили 26 туристів поблизу курортного міста Пахалгам у Кашмірі. Індія назвала це «терористичним нападом», який мав «транскордонні» звʼязки, звинувативши Пакистан у підтримці інциденту. Ісламабад заперечує причетність до нападу. Відповідальність за напад взяла невідома група бойовиків «Кашмірський опір».

Через вбивство туристів Нью-Делі призупинило важливу угоду про розподіл водних ресурсів з Пакистаном, закрило єдиний наземний прикордонний пункт між країнами, скоротило кількість дипломатичного персоналу і скасувало всі візи, видані громадянам Пакистану.

Тоді Пакистан теж скасував візи, видані громадянам Індії, закрив свій повітряний простір для всіх авіакомпаній, що належать або керуються Індією, і призупинив усі види торгівлі з Індією.

Пакистанська влада також попередила, що будь-яка індійська спроба зупинити або перенаправити потік води вважатиметься «актом війни».

Зараз Індія і Пакистан перебувають на межі нового збройного конфлікту, що загрожує «непередбачуваними наслідками», кажуть опитані The New York Times експерти. У 2019 році схожий напад уже ставив їх на межу війни, але тоді вони не пішли цим шляхом. Зараз ескалація масштабніша, вважають аналітики.

Що передувало

Гімалайський регіон, на який повністю претендують і Індія, і Пакистан, але яким обидві країни фактично керують лише частково, з 1989 року зазнає насильства через збройне повстання проти індійської влади. За цей час загинули десятки тисяч людей, хоча в останні роки рівень насильства знизився.

У 2019 році Індія скасувала особливий статус штату Кашмір, розділивши його на дві керовані з центру території — Джамму і Кашмір та Ладакх. Зміни також дозволили надавати право на проживання людям з інших регіонів, що дало їм можливість працювати та купувати землю в цьому районі.

Уряд штату Джамму і Кашмір, на території якого розташований Пахалгам, цього місяця поінформував місцевий парламент, що за останні два роки майже 84 тисячі громадян Індії, які не є місцевими жителями, отримали дозвіл на проживання в регіоні. Такий крок з боку Індії ще більше загострив відносини з Пакистаном, який теж вважає цей регіон своєю територією. Суперечка спричинила ворожнечу та збройні конфлікти між двома ядерними державами.

Індійські силовики кажуть, що деякі з найбільш масштабних атак бойовиків упродовж активної фази повстання відбувалися під час візитів високопосадовців з-за кордону — ймовірно, щоб привернути увагу світу до ситуації в Кашмірі.

Напад у вівторок, 22 квітня, стався наступного дня після початку чотириденного візиту до Індії віцепрезидента США Джей Ді Венса, який переважно мав приватний характер.