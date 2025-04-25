Генштаб ЗСУ: За добу Росія втратила 9 танків і понад тисячу військових

За даними Генштабу, від початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила 946 500 військових.

За добу Сили оборони знищили девʼять російських танків, три бойові броньовані машини, 72 артилерійські системи, три реактивні системи залпового вогню, три засоби протиповітряної оборони, 119 дронів оперативно-тактичного рівня, 48 крилатих ракет і 151 одиницю автомобільної техніки.

Протягом минулої доби, 24 квітня, РФ втратила ще 1 170 своїх військових убитими й пораненими, а також десятки одиниць військової техніки.

Україна й Росія рідко публікують офіційні дані про свої втрати у війні. Востаннє Росія офіційно повідомляла про це ще у вересні 2022 року — тоді йшлося про 5 937 загиблих.

Україна оновила свою статистику 16 лютого 2025 року: за словами президента Володимира Зеленського, загинули 46 тисяч українських військових, ще майже 380 тисяч були поранені.

Щодо втрат Росії, Зеленський заявив, що станом на 4 лютого Росія втратила майже 350 тисяч солдатів убитими, ще 50—70 тисяч вважаються зниклими безвісти, а 600—700 тисяч — поранені.

Станом на кінець січня російські медіа зібрали імена понад 90 тисяч загиблих солдатів. Найбільше підтверджених втрат — у Башкортостані.