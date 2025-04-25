Peace deal Трампа приречена на поразку. Огляд матеріалів іноземних медіа 24 квітня

Одразу кілька авторитетних медіа пишуть про нереалістичність свіжої версії «мирного плану» від США. Журналісти й опитані експерти констатують: цей план практично нічого не дає Україні ― і майже ні до чого не змушує росіян. Наприклад, The New York Times навіть у заголовку матеріалу дає це зрозуміти: текст про пропозиції Білого дому називається «Трамп тисне на Україну, щоб та прийняла вкрай вигідну Росії угоду». А в CNN нагадують, що росіян навіть така версія по суті не влаштує: «Пропозиція миру від Трампа щедра щодо Росії, але цього Путіну може бути недостатньо» ― так називається матеріал на сайті телеканалу. А от Bloomberg просто назвав колонку «Мирна угода Трампа, яка приречена на поразку. Пропозиції Трампа дають росіянам перевагу без реальних гарантій безпеки для України».

Втім, найбільше уваги медіа привернув навіть не дисбаланс того, що отримують сторони в цій мирній пропозиції ― а питання юридичного визнання Криму російським. Таким чином Трамп фактично знехтує ключовим принципом міжнародної політики США ― що правила мають поважатись, а кордони країн не може бути змінено силовим шляхом. Про це нагадує колумніст Макс Бут у The Washington Post. На легалізацію крадіжки Росією Криму точно не погодиться Європа, переконані автори статті BBC. А якщо Україна таки погодиться на цю мирну угоду, питання Криму стане «смертельною пігулкою для Зеленського», також пише WP, натякаючи на політичні наслідки визнання українською владою анексії. Це відкриє величезний простір для політичних маніпуляцій, плюс буде виправдане невдоволення громадян. Можливо тому росіяни поки що не відкинули запропонований Трампом проєкт ― по-перше, вони постійно намагаються виставити Україну як сторону, що відмовляється від мирного процесу, а по-друге, цей проєкт угоди закладає підстави для зміни влади в Києві ― можливо, на більш зручну для росіян, пише видання з посиланням на проросійських експертів.

Далі в огляді ― про те, як Україна програє в боротьбі за думку африканців і як країни-сусіди Росії змушені захаращувати свою територію протипіхотними мінами для захисту від сусіда. Продовження огляду доступне для тих, хто підтримує нас на Patreon.