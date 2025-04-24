«Схеми»: Білоруський партнер Apple і Tesla продає спецобладнання оборонним компаніям РФ в обхід санкцій

Білоруський холдинг Izovaс і повʼязані з ним європейські компанії, продукцію яких купували Apple, Samsung, LG і Tesla, від початку повномасштабного вторгнення РФ у лютому 2022 року і щонайменше до липня 2024 року поставили до Росії компонентів і обладнання для виготовлення оптики на $200 мільйонів.

Про це йдеться в спільному розслідуванні проєкту «Схеми» («Радіо Свобода»), «Білоруського розслідувального центру», вашингтонського Центру перспективних оборонних досліджень (C4ADS), литовського видання 15min.lt і видання «Важные истории», за підтримки хакерської групи «Кіберпартизани».

За даними журналістів, Izovaс постачав товари як власного виробництва, так і західного, перепродаж яких до Росії заборонений санкціями. Отримали цю високотехнологічну продукцію оборонні підприємства РФ, зокрема з групи «Ростех» — найбільшого в країні виробника зброї.

Журналісти отримали дані митної і податкової баз Росії. Вони стверджують, що щонайменше 30 компаній військово-промислового комплексу РФ, зокрема групи «Ростех», були клієнтами білоруської Izovaс й однієї з її дочірніх фірм InterNanoTekhnologii з 2022 по 2024 рік. Водночас 22 з цих компаній зараз під західними санкціями.

Це переважно виробники осколково-фугасних снарядів, систем управління вогнем для танків і літаків, розвідувальних комплексів, безпілотників і бойової авіоніки. Білоруські компанії постачали: виробнику військових оптичних прицілів — лінзи; виробнику засобів самонаведення крилатих ракет — світлофільтри; виробнику далекобійних гвинтівок — скляні елементи та вакуумну техніку.

«Постачання таких установок та іншої продукції подвійного призначення до РФ заборонено [санкціями]. Варто зазначити, що, наприклад, такі вакуумні установки є дуже важливими саме для виробництва зброї», — розповіла науковиця Київської школи економіки з питань санкцій Олена Білоусова.

На думку Білоусової, білоруські Izovaс й InterNanoTekhnologii можуть потрапити під санкції західних країн одразу з двох причин: за продаж в Росію заборонених товарів і за торгівлю з уже підсанкційними російськими фірмами. Серед останніх, наприклад, «НМ-Тех».

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Московська «НМ-Тех» ще з 2022 року перебуває під санкціями США і Європейського Союзу. До січня 2024-го компанія заявляла, що «насичує цивільний ринок сучасною електронно-компонентною базою», а тоді додала до сфер своєї діяльності зовсім інший профіль — виробництво зброї і боєприпасів.

Із листопада 2022-го по серпень 2023-го російська «НМ-Тех» отримала від білоруської «Ізатек-М», яка входить до холдингу Izovac, товарів на майже $6 мільйонів. Більшість з них — подвійного призначення, як, наприклад, американське обладнання для виробництва дефіцитних в Росії мікросхем. Постачати такі товари до РФ забороняють правила експортного контролю США.

Журналісти встановили, що американське обладнання потрапило до Росії через Китай. Гонконгська фірма Smart Kit Technology через російську компанію «Інжиніринг групп» продала цю установку білоруській «Ізатек-М» (обидві повʼязані з Izovac), а та, зрештою — московській «НМ-Тех». Незабаром після цього, в серпні 2024 року, «Інжиніринг групп» потрапила під санкції США. Лише одна «НМ-Тех» заплатила «Інжиніринг групп» майже $106 мільйонів у 2022—2023 роках.

Журналісти знайшли й інших клієнтів «Інжиніринг групп», повʼязаних із виробництвом зброї, як, наприклад, систем наведення крилатих ракет «Калібр». Із 35 встановлених оборонних підприємств половина входить до «Ростеху». Загалом «Інжиніринг групп» виконала військових контрактів на $181 мільйон у 2022—2024 роках.

Перші два роки після початку повномасштабної війни Росії проти України виручка самої білоруської групи Izovac подвоювалася, а у 2024 році — зросла на 36%, відповідно до отриманої журналістами інформації з податкової бази Росії.

З квітня 2022 року, щоб обходити санкції США та ЄС, холдинг почав маскуватися і прибрав із назв афілійованих іноземних компаній слово Izovac. Так, наприклад, литовська фірма Izovac Photonics стала i-Photonics. Утім, як встановили журналісти, попри зміну назви, i-Photonics досі може бути повʼязана з білоруською Izovac. Сайт останньої переадресовує користувача на сайт i-Photonics. Тим часом директор литовської компанії щонайменше до вересня 2024 працював у білоруських фірмах групи Izovac, а засновниками литовської i-Photonics є сини засновників Izovac.

У відповідь на запит журналістів в i-Photonics заявили, що компанія є незалежною, а з Izovac її пов’язує лише минула діяльність. Попри те що група компаній Izovac формально приватна (належить трьом громадянам Білорусі й не має державного капіталу), підтримка нею оборонних підприємств РФ може відображати прихильність режиму Олександра Лукашенка до Кремля, вважає генеральна секретарка Незалежного антикорупційного комітету з питань оборони Олена Трегуб.

Компанія Izovac раніше співпрацювала з такими світовими технологічними гігантами, як Apple, Samsung і Tesla. Журналісти направили запити міжнародним партнерам групи Izovac і попросили прокоментувати виявлені факти співпраці їхнього білоруського підрядника з оборонними підприємствами РФ. На час публікації розслідування відповідей від цих компаній журналісти не отримали.

Українські оборонні підприємства також працювали з Izovac, але припинили співпрацю з початком російського повномасштабного вторгнення в Україну. До 2022 року серед клієнтів білоруського технологічного холдингу були київське конструкторське бюро «Луч» та науково-виробниче підприємство «Прогрес» з Чернігівщини, за даними з імпортно-експортної бази ImportGenius, які є в розпорядженні журналістів.