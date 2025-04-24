У Київському СІЗО виявили катування увʼязнених та інші порушення: слідчі затримали 13 причетних

Державне бюро розслідувань у межах загальнонаціональної ініціативи з протидії катуванням викрило злочинну мережу в найбільшому слідчому ізоляторі України — Київському СІЗО. Правоохоронці затримали 13 причетних.



Про це повідомляє пресслужба бюро.



Під час розслідування правоохоронці зʼясували, що в СІЗО, де утримується близько 2 700 людей, діє стійка злочинна структура. Керує нею так званий «смотрящий». До цієї системи він залучив частину працівників ізолятора та медиків, які фактично виконували вказівки криміналітету. Вони змушували ув’язнених платити гроші, організовували обіг наркотиків і азартні ігри.

У листопаді 2024 року після втручання ДБР, Мінʼюсту, Державної кримінально-виконавчої служби та керівника СІЗО почалися кадрові зміни, які зупинили роботу цієї схеми. Але повністю викорінити вплив криміналітету не вдалося.

Вже після змін слідчі зафіксували, як група ув’язнених на чолі з «смотрящим» вивела іншого в’язня у двір і жорстоко побила. Співробітники СІЗО знали про побиття, але нічого не зробили. Ба більше, вони підробили документи, ізолювали потерпілого від медичної допомоги. До лікарні його доправили лише наступного дня, а 28 грудня він помер.

Державне бюро розслідувань 23 квітня затримало 13 причетних до злочину. Окрім того, правоохоронці повідомили про підозру 5 увʼязненим, зокрема, і «смотрящему» — за нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть. Їх відправили відбувати покарання в інші колонії.

Ще 8 працівникам СІЗО, йдеться про інспекторів, чергових, медиків та старших по корпусах, отримали підозри за такими статтями КК України:

ч. 3 ст. 365 — перевищення влади або службових повноважень;

ч. 3 ст. 367 — службова недбалість;

ч. 3 ст. 135 — залишення в небезпеці;

ч. 2 ст. 139 — ненадання допомоги;

ч. 1 ст. 366 — службове підроблення;

ч. 1 ст. 358 — підроблення офіційного документа;

ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 27 — співучасть у злочині групою.

Санкції передбачають до 10 років позбавлення волі. ДБР продовжує розслідування.