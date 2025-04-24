Європейський суд з прав людини став на бік ексдиректора НАБУ Ситника у справі про реєстр корупціонерів

Європейський суд з прав людини став на бік колишнього директора НАБУ Артема Ситника у справі про внесення його в публічний реєстр корупціонерів і визнав, що це порушило право експосадовця на справедливий суд, повагу до приватного життя.

Про це йдеться у рішенні ЄСПЛ у справі «Ситник проти України».

Суд визнав, що суддя в національному суді був потенційно залежним від прокуратури, яка могла мати вплив на його процесуальний статус у паралельній справі, рішення про винуватість ухвалили без належних доказів, а включення Ситника до реєстру корупціонерів на невизначений термін — це непропорційне втручання в його приватне життя.

Також ЄСПЛ вважає, що провадження проти Ситника могло мати політичні мотиви, зокрема як помста за розслідування НАБУ стосовно сина тодішнього міністра внутрішніх справ і стосовно прокурора.

Таким чином, суд вирішив, що Україна порушила Конвенцію і рішення може стати підставою для компенсації або перегляду внутрішнього рішення.

Артем Ситник визнав, що зазнав матеріальної й нематеріальної шкоди та витрат на юристів, але вважає, що самого встановлення порушення Конвенції достатньо як компенсації. Суд із цим погодився. Виплат Ситнику не присудили.