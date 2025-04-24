Держдеп заперечує плани зняття санкцій з «Північного потоку — 2» та інших енергоактивів РФ

Державний секретар США Марко Рубіо заперечив інформацію в медіа, що Штати працюють над зняттям санкцій з «Північного потоку — 2» та інших енергоактивів РФ.

Про це він написав у соцмережі Х.

«Це однозначно неправда. Ані Стів Віткофф, ані я не вели жодних розмов про зняття санкцій з Росії в рамках угоди з Україною», — зазначив він.

Про плани адміністрації Білого дому зняти санкцій напередодні писало видання Politico. Джерела медіа стверджували, що саме спецпредставник Трампа Стів Віткофф є головним прихильником скасування санкцій. Зокрема, у рамках цих зусиль він начебто доручив своїй команді скласти список усіх енергетичних санкцій, які Штати наклали на Росію.

Водночас медіа зазначало, що ідея Віткоффа поки що не знайшла великої популярності в Білому домі, а Рубіо намагався її зірвати. Проти виступив і міністр внутрішніх справ Даг Бергам, який також очолює Раду з енергетичного домінування при Білому домі.

Дехто в американському уряді вважає, що Росія ввела Віткоффа в оману щодо масштабів економічних можливостей для США у відновленні ділових звʼязків з Росією.

«У Білому домі точаться внутрішні дебати між людьми, які домінують в енергетиці — Бергамом, який хоче мати ринки збуту для американського СПГ, і Віткоффом, який хоче бути ближче до Росії», — сказав один зі співрозмовників.