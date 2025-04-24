Індія намагається розробити аналоги зброї з російсько-української війни. Огляд матеріалів іноземних медіа 23 квітня

Три роки повномасштабної війни між Росією та Україною, по-перше, сильно змінили характер сучасних бойових дій, а по-друге, показали, що для ефективних наступу й захисту потрібно чимало нових видів зброї, які досі активно не використовувались. Тому військово-промисловий комплекс Індії, пише Forbes, у ці роки розробив чимало видів зброї, що дуже нагадує ту, яку використовують як Україна, так і Росія.

Зокрема, індійська державна агенція розробки нових видів зброї DRDO недавно представила квадрокоптер Trinetra та більший крилатий дрон Rustom. Індійська армія вже замовила сотні таких дронів, DRDO тим часом розробляє нову версію Rustom, здатну летіти на 1000 кілометрів і нести 300 кілограмів вантажу.

Також останнім часом Індія активно тестує КАБи, побачивши ефективність їхнього використання росіянами. Обидві модифікації мають дальність польоту до 100 кілометрів, одна з них розрахована на знищення ворожих аеродромів. Інша розробка індійців ― надводний дрон, здатний перебувати в морі до 15 діб. Його Нью-Делі планує використовувати для патрулювання своїх територіальних вод.

Також індійці розробляють зброю для протидії дронам ― приміром, копію радянського ПЗРК «Ігла». І, за повідомленням Forbes, працюють над створенням аналога української системи «Тризуб», яка використовує для збиття безпілотників лазер. Експериментальний прилад МК-ІІ(А) здатний виявляти низькі повітряні цілі та скеровувати на них лазерний промінь потужністю в 30 кіловат, виводячи з ладу електроніку.

Далі в огляді ― про реакцію польського посадовця на свіжі заяви американців та аналіз британського дослідницького центру поточних перспектив підтримки України Європою. Продовження огляду доступне для тих, хто підтримує нас на Patreon.