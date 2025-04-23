У США сигналізують про можливість знизити мита за умови взаємних поступок від Китаю

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що президент Дональд Трамп не пропонував односторонньо зняти мита з китайських товарів.

Так він відповів у коментарі на запитання журналістів після виступу у Вашингтоні, передає Bloomberg.

За його словами, обидві сторони розуміють: нинішній рівень мит у довгостроковій перспективі не є стійким. Тож Бессент «не здивується, якщо тарифи будуть знижені», але це має робитися спільно — за згодою обох сторін.

Ще напередодні Трамп сказав, що мита США на китайські товари «значно знизяться, але не до нуля», і що він не вважає за потрібне «грати жорстко» з китайським лідером Сі Цзіньпіном. Того ж дня Трамп окремо заявив, що США «досягнуть чесної угоди» з Китаєм.

Скотт Бессент наголосив, що Білий дім США дивиться на економічні відносини з Китаєм ширше, ніж просто через призму мит. Тому там також враховують інші бар’єри в торгівлі, наприклад державні субсидії та адміністративні обмеження.

Однак конкретних термінів для нових переговорів наразі немає. За оцінками Бессента, повне вирівнювання торгівлі між США та Китаєм триватиме від двох до трьох років.