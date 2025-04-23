Учені проаналізували фрагмент листа, написаний дружиною Шекспіра. Це пролило світло на їхній шлюб

Науковці повторно проаналізували фрагмент листа, написаний, імовірно, Енн Гетевей, дружиною Вільяма Шекспіра. Він показує, що їхній шлюб міг бути менш конфліктним, ніж раніше вважали.

Про це повідомляє Sky News.

Досі дехто припускав, що драматург мав загалом нещасливі стосунки зі своєю обраницею. Фахівці казали, начебто він залишив Гетевей на своїй батьківщині, місті Стретфорд-на-Ейвоні, поки сам жив і працював у Лондоні.

Однак нове дослідження уривка листа XVII століття, проведене Бристольським університетом, ставить під сумнів цю версію. Лист зберегли випадково — у палітурці книги в Герефорді. Він звернений до «шанованої пані Шекспір».

У тексті йдеться, що Вільям Шекспір та Енн Гетевей жили разом у центрі Лондону у 1600—1610 роках. Досі не існувало жодного доказу, що жінка перебувала в столиці разом із чоловіком.

«Лист виявили ще в 1978 році. Але ніхто не міг упевнено встановити імена, згадані в ньому, або пов’язати цього «містера Шекспіра» саме з Вільямом, а не з кимось іншим із таким самим прізвищем того періоду», — каже автор дослідження, професор Метью Стеггл.

Невідомий автор листа, надісланого Гетевей, розповідає, начебто Шекспір утримує гроші, що належать сироті Джону Баттсу. Хтось просить Гетевей віддати кошти, але вона стає на бік чоловіка і відповідає, що це не їхня справа.

«Цей лист також показує нову сторону життя Шекспіра в Лондоні — згадується його нова адреса на [вулиці] Трініті Лейн та абсолютно нове коло діяльності. Енн виглядає залученою у фінансові справи чоловіка та його соціальні зв’язки. Якщо текст на звороті — це справді фрагмент відповіді від Гетевей, то ми маємо справу з першими зафіксованими словами дружини Вільяма Шекспіра», — додав Стеггл.