«Сподіваюсь, наступний папа стоятиме на боці справедливості». Огляд матеріалів іноземних медіа 22 квітня

Про емоції українців через смерть Папи Римського Франциска пише Reuters. Журналісти видання поспілкувалися з вірянами Української греко-католицької церкви у Львові, якраз коли ті виходили з храму. Більшість висловили смуток із приводу смерті понтифіка, однак зазначили, що їх засмучує і специфічна позиція папи щодо російсько-української війни. Видання згадує, як очільник католицької церкви торік заявив, що «Україна повинна мати мужність підняти білий прапор», і в своїх численних посланнях говорив про мир, а не про несправедливе вторгнення росіян на суверенну територію.

«Так, були певні субʼєктивні судження з його боку, — цитує медіа вірянина Андрія Беня, який також воював в українському війську. — Сподіваюсь, наступний папа буде мудрішим, більш просвітленим і загалом кращим». «Ми розуміємо, що хороших речей він зробив незрівнянно більше, ніж болючих, які він зробив щодо нас», — додала вірянка Марта Бінишин.

Також видання цитує українську народну депутатку Софію Федину, яка опублікувала в соцмережах пост у памʼять про Папу Римського. «Я була критичною щодо деяких його тверджень, бо не можна прирівнювати й примирювати жертву та злочинця у момент скоєння цього злочину. Тож я сподіваюсь, що наступний папа стоятиме на боці справедливості», — написала вона.

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