Голосування на «Оскарі» стане жорсткішим. Тепер члени Академії мають дивитися всі номіновані фільми

Американська академія кінематографічних мистецтв і наук зробила жорсткішими правила голосування на кінопремії «Оскар».

Тепер члени Академії зобовʼязані переглянути всі номіновані фільми в кожній категорії, щоб мати право голосу у фінальному турі голосування. Раніше перегляд усіх стрічок лише рекомендували, а члени Академії голосували в тих номінаціях, де вважали себе достатньо обізнаними.

Однак останніми роками все частіше лунала критика, що саме факт перегляду фільму стає вирішальним чинником для здобуття нагороди. При цьому в анонімних інтервʼю деякі члени Академії зізнавалися, що не подивилися частину номінованих стрічок або просто не додивились їх.

Зміни торкнулися й категорії «Найкращий міжнародний фільм». Тепер режисери зі статусом біженця або притулку зможуть представляти країну, яка надала їм цей статус, навіть якщо вони не є її громадянами. Це зберігає традиційний механізм подачі — через національні комітети, але розширює коло претендентів.

Правозахисники вже давно критикували процедуру подачі міжнародних фільмів на «Оскар», адже їх подають уряди, а не сама Академія. Це створює перепони для опозиційних режисерів в авторитарних країнах.

Також Академія постановила, що використання штучного інтелекту у фільмі не збільшує і не зменшує його шанси на номінацію.

«Кожне відділення при ухваленні рішення про вручення нагороди оцінюватиме досягнення, зважаючи на ступінь участі людини в творчому процесі», — зазначили організатори «Оскара».

Питання використання штучного інтелекту у фільмах, що номінуються на «Оскар», стало особливо актуальним після виходу стрічки «Бруталіст» Бреді Корбета. Монтажер заявив, що ШІ використовували для покращення угорської вимови акторів Едрієна Броуді та Фелісіті Джонс, які врешті отримали нагороду.

У 2026 році на церемонії «Оскар» вперше вручатимуть нагороду в новій категорії — «Досягнення вкастингу». Щоб визначити номінантів, Академія проведе попередній етап голосування, за результатами якого сформують шортлист із десяти фільмів. Після цього відбудеться спеціальна презентація — так звана bake-off, під час якої члени кастинг-департаменту зможуть ознайомитися з кожним проєктом докладніше та поставити запитання номінантам у форматі Q&A.

Ще одну категорію — «Найкраща постановка трюків» — Академія офіційно оголосила у квітні цього року. Однак дебют цієї нагороди запланований на 2028 рік, тож на її перше вручення ще доведеться трохи почекати.