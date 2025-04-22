Сотні капібар «захопили» місто в Аргентині. Вони пасуться серед кварталів і нападають на собак

Місто Нордельта в Аргентині заполонили капібари. Сотні тварин оселилися на газонах у багатих районах, завдаючи чимало проблем місцевим мешканцям.

Про це пише The New Tork Times.

Капібара — це найбільший у світі гризун. Коли у 2020 році через пандемію коронавірусу мешканці Нордельти зачинилися по домівках, капібари стали володарями ситуації і «колонізували» квартали, знайшовши там зелену траву і прісну воду. Також їх приваблювала відсутність хижаків. За останні два роки популяція капібар Нордельти зросла втричі — майже до тисячі особин.

Капібара їсть траву на узбіччі дороги, що проходить через Нордельту. The New York Times

Тож тепер у Нордельті можна зустріти капібар, які пасуться біля тенісних кортів, дрімають на волейбольних майданчиках і переходять дорогу перед авто як повноправні пішоходи. І хоч на думку більшості мешканців капібари милі, вони спричиняють дорожні аварії, гризуть садові рослини та нападають на маленьких домашніх собак.

Капібара плаває в одній зі штучних водойм Нордельти. The New York Times Капібари приймають пісочні ванни на волейбольному майданчику. The New York Times Капібара плаває в одній зі штучних водойм Нордельти. Капібари приймають пісочні ванни на волейбольному майданчику. The New York Times

«Я вважаю, що чарівність капібар — це стратегія самого виду, щоб вижити. Їхня любов підкорила нас, і ми боремося за них», — каже мешканка Нордельти Сільвія Сото.

Але не всі місцеві радіють тісному сусідству з капібарами. Щоб зупинити зростання популяції гризунів, місцева влада намагається їх стерилізувати. Однак із цим рішенням погодилися не всі городяни. Зоозахисники зібрали 25 тисяч підписів проти цього способу.

Тож тваринам почали робити інʼєкції, які на певний час призупиняють їхню здатність розмножуватися. Якщо терапію припинити, то капібари знову зможуть заводити потомство.