WP: DOGE отримав доступ до секретної системи з даними мільйонів іммігрантів у США

Представники американської служби DOGE отримали дозвіл на доступ до надсекретної системи Міністерства юстиції, яка містить, зокрема, адреси та історії справ мільйонів легальних і нелегальних іммігрантів.

Про це написало видання The Washington Post.

Ідеться про Судову та апеляційну систему Виконавчого управління з питань імміграції (ECAS). Вона використовується для зберігання записів про іммігрантів, які взаємодіяли з імміграційною системою США, із зазначенням їхніх імен, адрес, попередніх свідчень в імміграційних судах та історії взаємодії з правоохоронними органами тощо.

Згідно з документами, з якими ознайомилися журналісти WP, група з приблизно шести «радників» DOGE, розміщених в Міністерстві юстиції, отримала дозвіл від вищого керівництва відомства на доступ до системи ECAS.

Співробітники Міністерства юстиції отримали вказівку почати підготовку рахунків ECAS для команди DOGE, до якої входять колишній співробітник хедж-фонду Адам Хоффман, а також Пейтон Релінг і Джон Коваль — обидва працюють у фірмі прямих інвестицій, повʼязаній з Ілоном Маском.

До команди також входить Марко Елез, який подав у відставку з уряду в лютому після того, як The Wall Street Journal повʼязав його з акаунтом у соціальних мережах, що містив расистські пости. Його знову взяли на роботу після того, як Маск відкинув важливість цих постів.

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Як DOGE втілює депортаційну політику Трампа

Намагання отримати доступ до системи Міністерства юстиції є останньою спробою адміністрації Трампа залізти глибше у величезні масиви федеральних даних, щоб просунути агресивну депортаційну політику президента.

Минулого тижня посадовці Служби імміграції та митного контролю (ICE), які співпрацюють із DOGE, звернулися з проханням отримати доступ до конфіденційної бази даних Medicare, що містить особисту медичну інформацію та адреси. Це необхідно ICE для пошуку людей, яких адміністрація вважає такими, що перебувають у країні незаконно.

За вказівкою DOGE Адміністрація соціального забезпечення внесла понад 6 тисяч живих іммігрантів до списку померлих, намагаючись змусити їх депортуватись, попри заперечення кадрових працівників. Цього місяця чиновники Податкової служби погодилися поділитися даними з Міністерством внутрішньої безпеки, припускаючи, що адміністрація захоче використати податкову інформацію, щоб знайти до 7 мільйонів людей, підозрюваних у нелегальному перебуванні в країні.

А в Міністерстві житлового будівництва та міського розвитку співробітники DOGE працюють над виявленням і виселенням сімей зі змішаним імміграційним статусом. Вони обіцяють гарантувати, що нелегальні мігранти не отримуватимуть вигоди від державних житлових програм, навіть якщо проживають разом із громадянами США.