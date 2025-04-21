Учені вперше знайшли мікропластик у фолікулярній рідині людських яєчників

Італійські науковці вперше виявили у фолікулярній рідині людських яєчників мікропластик. Токсичні речовини, які в ньому містяться, можуть порушувати фертильність жінок.

Про це повідомляє The Guardian.

У дослідженні взяли участь пацієнтки, які проходили репродуктивне лікування в клініці фертильності в Салерно, Італія. Мікропластик виявили у яєчниках 14 з 18 жінок. Провідний автор роботи, учений Римського університету Луїджі Монтано називає результати «дуже тривожними».

Фолікулярна рідина забезпечує яйцеклітини поживними речовинами та біохімічними сигналами, необхідними для їхнього розвитку. Участь у цьому процесі частинок пластику, ймовірно, негативно впливає на фертильність, гормональний баланс і загальне репродуктивне здоров’я.

Раніше мікропластик уже знаходили в різних частинах людського тіла. Відомо, що він здатен проникати в організм крізь гематоенцефалічний бар’єр і плаценту.

Останнє дослідження Монтано — частина ширшого проєкту, у межах якого він виявив часточки пластику у людській сечі та спермі. Науковець припускає, що мікропластик є однією з причин різкого зниження кількості і якості сперматозоїдів.

На його думку, чоловіки вразливіші до токсичного впливу. Втім, експерименти на тваринах демонструють, що мікропластик знижує показники зрілості яйцеклітин і погіршує здатність до запліднення. Інші експерименти на мишах показали зміни в тканинах яєчників.

Мікропластик може містити понад 16 тисяч хімічних речовин, включно з надзвичайно токсичними сполуками, такими як PFAS, бісфенол і фталати. Вони провокують онкологічні захворювання, гормональні та інші порушення, токсичні ураження нервової системи.

Тепер команда Монтано з’ясовує, як люди можуть самостійно знизити рівень часточок в організмі. Оскільки мікропластик є скрізь, уникнути його повністю складно. Але можна зменшити використання пластикових упаковок і посуду на кухні. Пестициди теж шкодять, тому корисним буде харчування органічною їжею, кажуть вчені.

Фахівці також радять не нагрівати пластик і не класти гарячу їжу в посуд, зроблений з цього матеріалу. Одноразові стакани, наприклад, виділяють трильйони частинок пластику, якщо в них налити гаряче. Те саме стосується чайних пакетиків і контейнерів для мікрохвильовки.