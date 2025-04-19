У Києві під час акції протесту проти ЛГБТК+ фестивалю сталася сутичка між правими та поліцією (оновлено)

У Києві біля кінотеатру «Жовтень», де проходить перший в Україні кінофестиваль квір-кіно Sunny Bunny, сталася сутичка між представниками правих рухів та поліції.

Про це пише «Суспільне».

З 18 по 25 квітня в Києві проходить кінофестиваль Sunny Bunny. Головна програма фестивалю — це повнометражні ігрові фільми на квір-тематику з усього світу.

У мережі фестиваль критикували за те, що його дати припадають на Великдень, і дискутували, наскільки це доречно. Організатори пояснили, що дати узгодили завчасно за міжнародним фестивальним календарем і мали провести його в другій половині квітня.

Біля кінотеатру на акцію протесту зібралися представники правих рухів — спалахнула сутичка. На відео, які поширюють у соціальних мережах, видно штовханину між поліцейськими та молодиками.

Організація «Права молодь», учасники якої були присутні на акції протесту, зазначили, що подія була мирною, а її учасники — неозброєними та не агресивними. Але кілька десятків демонстрантів нібито затримали ще до початку акції.

У коментарі «Радіо Свобода» пресофіцерка Подільського управління Нацполіції в Києві Наталія Крот заперечила затримання учасників акції.

«Ніхто нікого не затримує, просто у зв’язку з тим, що зібралися протестувальники проти цього кінофестивалю, підозрілих людей запрошують до відділку поліції для встановлення всіх обставин і їхньої особи», — сказала вона.

Матеріали на учасників протесту складають у разі порушень, але таких на акції не зафіксували. Поліція чергуватиме біля «Жовтня» протягом всього кінофестивалю, до 25 квітня. Також посилені заходи безпеки тривають через Великодні свята.