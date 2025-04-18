Суд у Словенії виправдав експрем’єра у другій справі про корупцію

Словенський суд виправдав колишнього премʼєра Янеза Яншу, а також двох його імовірних спільників у справі про зловживання службовим становищем і корупцію.

Про це пише Reuters.

Янша, очільник найбільшої опозиційної Словенської демократичної партії (SDS), заперечував звинувачення і називав їх спробою усунути його з політики напередодні загальних виборів у 2026 році.

Сотні його прихильників зібралися біля суду в східному місті Целє, розмахуючи прапорами Словенії та несучи транспаранти, які звинувачували судову систему в корумпованості та упередженості.

66-річного правого популіста Яншу звинувачували у зловживанні службовим становищем під час продажу майна у 2005 році, під час його першого терміну на посаді премʼєр-міністра.

У справі також фігурували директори двох компаній, які брали участь у низці угод, повʼязаних із продажем земельної ділянки, що належала Янші, нібито в обмін на купівлю для нього квартири у столиці Любляні.

У 2013 році Яншу, який тричі обіймав посаду премʼєр-міністра Словенії, засудили до двох років увʼязнення за хабарництво в угоді з фінською оборонною групою Patria у 2006-му, коли він обіймав посаду премʼєр-міністра вдруге.