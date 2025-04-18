Трамп за 100 днів оголосив рекордну кількість надзвичайних ситуацій у США

За перші 100 днів на посаді президент США Дональд Трамп оголосив більше національних надзвичайних ситуацій, ніж будь-який інший президент у сучасній американській історії.

Про це пише Axios.

Повноваження, які були створені, щоб надати президенту гнучкість у рідкісні моменти кризи, тепер становлять основу порядку денного Трампа. Вони дозволяють йому керувати Конгресом і видавати одноосібні укази протягом перших трьох місяців свого перебування на посаді.

Наразі Трамп оголосив надзвичайний стан, щоб запровадити найбільші мита за останнє століття, прискорити видобуток енергоресурсів і корисних копалин, а також мілітаризувати федеральні землі на південному кордоні.

Правозахисники побоюються, що Трамп використовує нечітко сформульовані закони, щоб спробувати порушити конституційний баланс влади.

Як працює механізм надзвичайного стану в США

Президент США може оголосити надзвичайний стан у будь-який час і майже з будь-якої причини, без необхідності доводити конкретну загрозу або отримувати схвалення Конгресу.

Закон про надзвичайний стан від 1976 року, який розблоковує понад 120 спеціальних повноважень, спочатку передбачав «законодавче вето», що давало Конгресу можливість припинити надзвичайний стан простою більшістю голосів.

Але в 1983 році Верховний суд постановив, що законодавче вето є неконституційним, що фактично позбавило Конгрес його первісного засобу контролю і значно ускладнило стримування президентських оголошень про надзвичайний стан.

Відтоді президенти здебільшого покладалися на «норми» й «самообмеження», щоб уникнути зловживання надзвичайними повноваженнями в некризових ситуаціях.

Цей прецедент був порушений у 2019 році, коли Трамп оголосив надзвичайний стан, щоб обійти Конгрес і отримати доступ до мільярдів доларів на фінансування прикордонної стіни.

Його попередник Джо Байден скористався цим механізмом, щоб розширити свої повноваження. Він ухвалив рішення списати борги за студентськими позиками й обґрунтував цей крок надзвичайною ситуацією, оголошенною через пандемію COVID-19.

«Але дії Трампа на другому терміні міцно занурили США в незвідану територію — перекроїли межі виконавчої влади в режимі реального часу і підживлюють побоювання щодо постійного надзвичайного стану», — вважають в Axios.

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Як ще Трамп розширює свої повноваження

Любов Трампа до надзвичайних повноважень не обмежується лише Законом про надзвичайні ситуації. Наприклад, виправдовуючи нові мита, Трамп послався на Закон про міжнародні надзвичайні економічні повноваження — його можна застосовувати лише тоді, коли США стикаються з «незвичайною і надзвичайною загрозою» національній безпеці, зовнішній політиці або економіці.

На думку Білого дому, торгові відносини Америки, що складалися десятиліттями, в тому числі з крихітними країнами та незаселеними островами, підпадають під таку загрозу.

Як наслідок закон 1977 року, який розробили для боротьби з ворожими іноземними державами й ніколи раніше не використовували для запровадження тарифів, тепер використовується для переписування світового економічного порядку.

Крім того, Трамп послався на Закон про іноземних ворогів воєнного часу 1798 року, щоб депортувати венесуельських мігрантів, які, як стверджує його адміністрація, беруть участь у «вторгненні» до Сполучених Штатів.

А нещодавно Американський союз громадянських свобод забив на сполох через загравання Трампа із Законом про повстання 1807 року, який дозволив би йому розгортати війська Національної гвардії на внутрішній території країни без згоди штату.