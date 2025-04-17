СБУ затримала фігуранта ДТП у Броварах Майбоженка. Тепер його підозрюють у схемі незаконного переправлення за кордон

Служба безпеки України викрила схему незаконного переправлення громадян України за кордон. Серед затриманих у справі — колишній начальник Броварської районної військової адміністрації.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Спецслужба не уточнює імен підозрюваних, але джерела «Бабеля» у правоохоронних органах підтвердили, що мова про Володимира Майбоженка. Другий фігурант справи — очільник благодійного фонду.

За даними слідства, підозрювані вносили дані військовозобов’язаних до інформаційної системи «Шлях» як волонтерів, які нібито ввозять в Україну військову амуніцію, дрони, продукти тощо.

Натомість люди, які перетнули державний кордон, гуманітарну допомогу до України не ввозили або декларували незначну її кількість, щоб уникнути відповідальності за безпідставний виїзд.

Вартість такої «послуги» становила до $2 тисяч з одного клієнта. За даними СБУ, схема працювала протягом року, нею встигли скористатися понад 100 людей.

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Правоохоронці затримали обох фігурантів за місцями проживання у Києві та Бучанському районі, у них провели обшуки. Їм повідомили підозри за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань);

ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).

Наразі суд обрав фігурантам запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.