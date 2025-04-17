У Литві дозволили реєструвати одностатеві партнерства через суд

Конституційний суд Литви дозволив жителям реєструвати гендерно-нейтральні партнерства через суди.

Про це пишуть литовські медіа Verslo žinios і Delfi.

У Литві вже понад два десятиліття залишається неврегульованим інститут партнерства, передбачений ще Цивільним кодексом 2001 року. У ньому прописана можливість реєстрації партнерства між різностатевими громадянами, які проживають разом без шлюбу. Однак через відсутність супровідного закону ця норма досі не працює на практиці.

Протягом попереднього терміну уряд Литви неодноразово намагався легалізувати партнерство між громадянами однієї статі, але безуспішно. Тоді ж уряд звернувся до Конституційного суду за розʼясненням щодо положення про інститут партнерства в Цивільному кодексі — уряд стверджував, що воно суперечить Конституції, яка захищає всі сім’ї, включно з одностатевими парами.

Конституційний суд підтримав цю позицію. Також, на думку суду, Конституції суперечить і те, що розділ Цивільного кодексу про партнерство набуває чинності лише тоді, коли законодавчий орган ухвалює відповідні закони.

Тому Конституційний суд ухвалив постанову, яка передбачає, що доки Сейм не визначив порядок реєстрації партнерських відносин, громадяни можуть звертатися до суду для легалізації таких відносин — це стосується й одностатевих пар.

«Водночас КС наголосив, що можливість заповнення судами прогалин у праві не означає, що законодавець не зобовʼязаний у розумні строки та відповідно до Конституції встановити законом належне правове регулювання відносин, про які йдеться», — підкреслив КС.