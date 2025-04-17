Politico: Європарламентарям пропонували антишпигунські чохли для гаджетів під час поїздки в Угорщину

Європарламентарям пропонували антишпигунські чохли для гаджетів під час поїздки в Угорщину цього тижня. Це нестандартна процедура — такі заходи безпеки свідчать про зростання страху шпигунства в Європі.

Про це пише Politico.

Пʼять законодавців з Комітету громадянських свобод парламенту вирушили в Угорщину, яка є членом Європейського Союзу, 14 квітня, щоб перевірити прогрес країни у сфері демократії, верховенства права тощо.



Делегацію депутатів очолила нідерландська представниця партії «Зелених» Тінеке Стрік. До складу також увійшли бельгійська лібералка Софі Вільмес, іспанський лівий політик Пернандо Баррена Арза, польський соціал-демократ Кшиштоф Шмішек і польський правоцентрист Міхал Ваврикевич.

Усім їм пропонували для гаджетів сумки Faraday — спеціальні мішечки з металевою підкладкою, які блокують електромагнітні сигнали. Сумки Faraday захищають пристрої від втручання з боку хакерів, а також від інших видів відстеження чи спостережень — вони блокують вхідні й вихідні сигнали.

Посадовцям також порадили бути обережними з використанням громадських мереж Wi-Fi або зарядних пристроїв.

