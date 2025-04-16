Путін оголосив новий призов ― молоді росіяни ховаються вдома. Огляд матеріалів іноземних медіа 16 квітня

Путін оголосив про наймасовіший з 2011 року призов до російської армії ― і тисячі молодих росіян зараз у стресі, пише Al Jazeera. 160 тисяч новобранців шукатимуть з-поміж чоловіків віком до 30 років, тоді як іще недавно максимальний призовний вік становив 27 років. Також російська влада поступово прибирає лазівки для обходу призову на кшталт навчання у виші чи медичних діагнозів.

Формально строковиків не мають залучати до бойових дій з Україною, однак в реальності ця вимога часто ігнорується, пише видання. Очевидно, що Путін прагне збільшити чисельність російської армії саме через війну ― і відомо про чимало випадків, коли призовники, не знаючи цього, «підписували» контракт і відправлялись на передову. Є навіть випадки судових справ щодо цього ― і суд вирішував забрати підлітків з фронту, однак російські військові командири ігнорували це.

Якщо раніше призовники ризикували лише в період призовної кампанії, зараз забрати їх у частину можуть будь-коли до кінця року, пише видання. І особливо непереливки тим, хто в Москві. У регіонах простіше випасти з поля зору системи, а в Москві з її цифровізацією і безліччю відеокамер охочим уникнути призову залишається хіба що сидіти вдома, кажуть Al Jazeera молоді росіяни.

Далі в огляді ― про росіян, які, навпаки, вважають, що Путін робить недостатньо для захоплення України та взагалі є слабким правителем, і резюме ще трьох матеріалів. Продовження огляду доступне для тих, хто підтримує нас на Patreon.