Каліфорнія через суд оскаржить мита Трампа

Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом заявив, що його штат подає позов до суду, щоб зупинити мита президента США Дональда Трампа.

Про це пише Bloomberg.

Штат подасть скаргу до федерального суду Сан-Франциско, оскаржуючи використання Трампом надзвичайних повноважень для запровадження широких мит проти Мексики, Китаю та Канади. Чиновники посилаються на шкоду для споживачів і бізнесу.

Демократ Ньюсом, якого вважають ймовірним кандидатом на посаду президента у 2028 році, і генеральний прокурор Каліфорнії Роб Бонта домагатимуться судового наказу про негайне блокування мит.

«Незаконні мита президента Трампа сіють хаос у каліфорнійських сімʼях, бізнесі та нашій економіці, підвищуючи ціни та загрожуючи робочим місцям», — сказав Ньюсом.

Президент США вже зіткнувся щонайменше з трьома судовими позовами щодо своїх мит, хоча великі галузі, які постраждали від його політики, поки що утримуються від юридичних дій. Два позови подали консервативні юридичні організації від імені малого бізнесу, а третій — представники племені Блекфіт у штаті Монтана.

Юристи Міністерства юстиції США стверджують, що всі подані наразі позови має розглядати Суд з міжнародної торгівлі в Нью-Йорку, який спеціалізується на позовах проти уряду з торговельних питань. Вони також домагаються передачі справ, поданих до окружних судів США, до цього суду.

Каліфорнія, традиційно демократичний штат, вже оскаржила указ Трампа про скасування права на громадянство за народженням та заморожування федеральних грантів і позик.

На частку Каліфорнії припадає майже 14% валового внутрішнього продукту США. Населення штату становить 40 мільйонів, і якби він був окремою державою, то входив б до числа найбільших економік світу. Губернатор Ньюсом заявив, що така економічна потужність надає Каліфорнії вплив на глобальній арені, однак водночас робить її вразливою до тарифів.