У Нідерландах 85 донорів сперми стали батьками 25 і більше дітей. Медики бʼють на сполох

У Нідерландах щонайменше 85 донорів сперми стали біологічними батьками 25 чи більше дітей. Щонайменше один із донорів став батьком 125 дітей.

Про це пише The New York Times із посиланням на національний реєстр донорів сперми.

Дані спричинюють занепокоєння, адже ці діти, не знаючи про численних зведених братів і сестер, можуть згодом створювати сім’ї між собою. Це збільшує ризики кровозмішання та генетичних аномалій.

У листі до парламенту Нідерландів міністр у справах молоді, профілактики та спорту Вінсент Карреманс зазначив, що неналежний контроль і недбала документація у клініках штучного запліднення стали причиною цієї ситуації. Він наголосив, що в деяких випадках самі донори не знали, що їхню сперму використали для зачаття стількох дітей.

«Мені дуже шкода, що такі випадки стали реальністю», — сказав Карреманс і пообіцяв підтримку батькам, чиї діти тепер можуть мати десятки генетичних родичів.