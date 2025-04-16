Вперше за 47 років глядачам покажуть оригінальну версію «Зоряних війн». Її заборонив режисер

У червні у Великій Британії відбудеться показ однієї з небагатьох вцілілих плівок Technicolor prints, створених для першого прокату «Зоряних війн».

Про це повідомляє Hollywood Reporter, посилаючись на The Telegraph.

Фільм дивитимуться на фестивалі Film on Film Британського інституту кіно (BFI). Імовірно, це перший публічний показ оригінальної версії «Зоряних війн» з грудня 1978 року. Потім копії цієї стрічки використовували лише для домашнього перегляду.

Річ у тім, що режисер і сценарист «Зоряних війн» Джордж Лукас почав змінювати фільм вже під час першого повторного прокату в 1981 році. Деякі з цих правок були непомітними, інші — навпаки, надто явними, що дратувало фанатів.

Багато років Лукас відмовлявся демонструвати початкову версію стрічки. У 2004 році журналісти Associated Press запитали в режисера, чому він просто не випустить оригінал разом зі спецверсією. Відповідь була різкою.

Special Edition — це та версія, яку я хотів бачити на екрані. Інший фільм — на VHS, якщо комусь треба. Я не збираюся витрачати — а йдеться про мільйони доларів — гроші та час на реставрацію того, чого для мене більше не існує. Це як незакінчений фільм, у який ви закохались. Але я хочу, щоб він був таким, яким я його задумав. Бо це на мені вся відповідальність. Це мені доводиться приймати всі удари. Тож якщо мене й критикуватимуть — нехай хоча б за те, що я люблю, а не за те, що я вважаю недоробленим», — заявив Джордж Лукас.

Відтоді студія дозволяла показувати лише різні варіанти Special Edition. BFI довелось домовлятися з Disney та Lucasfilm про права на показ раніше забороненого варіанту «Зоряних війн». Його переглянуть двічі у день відкриття фестивалю. Копію фільму зберігали понад 40 років при температурі -5 °C, щоб зберегти якість зображення.

Hollywood Reporter очікує, що квитки на показ розкуплять украй швидко. Залишається сподіватися, що успіх показу надихне Disney і Lucasfilm дозволити подібні прокати й у США, пише медіа.