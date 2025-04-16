Гора Пекту в КНДР отримала статус глобального геопарку ЮНЕСКО. Це перший такий обʼєкт у країні

Священна гора Пекту в Північній Кореї отримала статус глобального геопарку ЮНЕСКО. Це перше природне місце у КНДР, яке отримало такий статус.

Про це пише CNN.

Гора Пекту — це діючий стратовулкан на кордоні між Північною Кореєю та Китаєм, а ще найвища вершина Корейського півострова. У ЮНЕСКО відзначили її «вражаючу природу та культурну спадщину», зокрема через її вулканічну активність та унікальні геологічні формації.

Вид на гору Пекту з північнокорейського боку, 2017 рік. CNN

Ця гора займає центральне місце у міфології КНДР. За північнокорейськими легендами, гора Пекту є місцем народження Тангуна — міфічного засновника першої корейської держави.

Державна пропаганда КНДР приписує родині Кім, яка керує країною з 1948 року, «священну кров Пекту». Тобто називає їх предками древніх королів. Так, стверджують, що Кім Ір Сен — засновник КНДР і дід чинного голови Кім Чен Ина — переховувався на Пекту під час боротьби з японською окупацією у 1940-х роках. У державних медіа Північної Кореї його часто називають «легендарним героєм Пекту».

Також у КНДР заявляють, нібито Кім Чен Ір — батько Кім Чен Ина — народився біля вершини гори Пекту. Цей факт північнокорейці вважають беззаперечним, хоча насправді більшість істориків погоджується, що він народився в Росії. Тобто гора — це не просто вершина, а своєрідний національний вівтар. Її зображення можна знайти на гербі КНДР, її ім’ям називають ракети й електростанції, а іноді навіть саму державу.

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин їде верхи на коні під час снігопаду на горі Пекту, жовтень 2019 року.

Кім Чен Ин неодноразово підіймався на Пекту, зокрема перед важливими політичними подіями — як-от перед розстрілом свого дядька у 2013 році чи ядерним випробуванням у 2016-му.

Цікаво, що китайська частина гори, відома під назвою Чанбайшань, була визнана геопарком ЮНЕСКО ще минулого року. КНДР подала заявку ще у 2019 році, раніше за Китай, але через пандемію COVID-19 інспекцію на місці відклали.

Тепер, коли гора Пекту має міжнародний статус, Пхеньян, імовірно, спробує просувати її як геотуристичну пам’ятку — із фокусом не лише на природну красу, а й на корейську міфологію. Зі статусом геопарку гора Пекту стала не лише національним символом, а й об’єктом глобального геологічного значення. Призведе це до більшої відкритості чи стане ще одним інструментом пропаганди — наразі неясно.