ШІ Gemini від Google тепер генерує восьмисекундні відео. Ними можна миттєво ділитися у соцмережах

Google відкрив доступ до відеогенеративної моделі Veo 2 у чат-боті Gemini Advanced для користувачів з підпискою Google One AI Premium. Тепер вони можуть створювати ролики тривалістю до восьми секунд із роздільною здатністю 720p.

Контент можна миттєво завантажити на TikTok або YouTube завдяки вбудованій кнопці «Поділитися». Модель поки підтримує лише формат 16:9. При збереженні відео автоматично конвертуються у формат MP4.

Є щомісячний ліміт на кількість відео, яку можна створити. Користувачів попереджатимуть, коли вони до нього наблизяться. Щоб створити ролик за допомогою Gemini, треба якомога детальніше описати чат-боту потрібну історію, візуальну концепцію або сцену.

«Завдяки кращому розумінню фізики реального світу та людських рухів він [Veo 2] забезпечує плавний рух персонажів, реалістичні сцени та найдрібніші візуальні деталі в різноманітних сюжетах і стилях», — розповіли в Google.

Його просунута версія штучного інтелекту Gemini Advanced доступна підписникам плану Google One AI Premium, який коштує 909 гривень на місяць.