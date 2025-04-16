ЄС затвердив препарат для лікування ранньої стадії хвороби Альцгеймера

Європейська комісія 15 квітня дозволила використання препарату Leqembi, що здатний боротися з легкими когнітивними порушеннями на ранній стадії хвороби Альцгеймера.

Про це повідомляє Reuters.

Ліки випускають компанії Eisai та Biogen. Leqembi став першим затвердженим у Європейському Союзі препаратом, що діє на одну з ключових причин патології мозку. Регуляторні органи розглядали його з січня 2023 року.

Тепер Leqembi можна використовувати для терапії людей, які мають лише одну або жодної копії гена ApoE4 і в чиєму мозку виявили скупчення білка бета-амілоїду — це характерна ознака розвитку хвороби Альцгеймера.

У США ліки дозволені для пацієнтів і з двома копіями гена, однак вони мають регулярно проходити МРТ, щоб відстежувати набряки мозку.

Конкурентний препарат від фірми Eli Lilly відхилили у березні: він виявився недостатньо ефективним для того, щоб переважити серйозні ризики для здоровʼя.

Голова відділу розробки компанії Biogen Прія Сінгал зазначила, що разом із партнером Eisai вони якнайшвидше хочуть зробити терапію доступною для пацієнтів у Європі. Аналітик компанії William Blair Майлс Мінтер прогнозує, що у 2030-х роках Leqembi продадуть на понад $900 мільйонів.

Окрім ЄС, препарат також схвалили в Японії, Китаї і Великій Британії.