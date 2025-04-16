«Нарцисизм Трампа ― найцінніший актив для росіян». Огляд матеріалів іноземних медіа 15 квітня

Чому Дональд Трамп і загалом нове керівництво США так активно збиткуються з України? Чому вони фактично підтримують воєнного злочинця Володимира Путіна, повторюючи його брехливі тези, якими він виправдав повномасштабне вторгнення в Україну? Це особиста ненависть до Зеленського чи бажання ще більше принизити слабшу сторону? Редактор міжнародного відділу британського видання Independent Сем Кайлі намагався в цьому розібратися у своїй колонці.

«Невдовзі після трагедії в Сумах, коли дві ракети «Іскандер» вдарили по провінційному обласному центру України та вбили 35 людей, зокрема двох дітей, Трамп применшив цю жорстокість, заявивши, що це була помилка Росії. Шокуюче, але не дивно, адже цього року Трамп постійно ставав на російський бік за кожної нагоди, ― так починається матеріал. ― І перш ніж більшість тіл вдалося забрати з міського моргу, Трамп подвоїв зусилля, щоб покласти вину за страждання України на її президента. "Коли ви починаєте війну, ви маєте знати, що можете перемогти", ― сказав він про українського лідера».

Кайлі нагадує добре відомі факти: це не Україна почала війну, під час вторгнення Росії у 2014-му Зеленський не був президентом, росіяни намагалися вбити його і захопити Київ. Трамп, очевидно, ненавидить Зеленського ще з його обрання у 2019 році, коли телефонна розмова між політиками призвела до справи про імпічмент президента США. Тому кожна згадка Трампа про Україну супроводжується «дивовижно сформульованими нісенітницями». Але, на жаль, у цієї особистої нелюбові занадто далекосяжні руйнівні наслідки, пише редактор. Зрада Києва і потепління відносин між Трампом і Путіним перевернули співпрацю США із західними союзниками догори дриґом. Більшість з того, що Дональд робить у США і на міжнародній арені, відповідає інтересам Кремля. «Це робить Москву великою знову», ― стверджує Кайлі.

Путін же чудово розуміє слабкі місця Трампа і свою вигоду від його дій. Він підживлює марнославство теперішнього американського президента, даруючи йому його ж портрети. Нарцисизм Трампа, підсумовує редактор, став для росіян найціннішим активом.

Далі в огляді ― про те, чому іноземці бачать в ударі по Сумах сигнал майбутнього наступу в регіоні, і резюме ще трьох матеріалів. Продовження огляду доступне для тих, хто підтримує нас на Patreon.