У Перу експрезидента з дружиною засудили до 15 років за корупцію

Колишнього президента Перу Ольянту Умалу визнали винним у відмиванні грошей і засудили до 15 років увʼязнення.
Про це пише BBC.
Суд у столиці країни Лімі заявив, що Умала прийняв незаконні кошти від бразильської будівельної компанії Odebrecht для фінансування своїх виборчих кампаній у 2006 і 2011 роках.
Його дружину Надін Ередію, яка разом з Умалою заснувала Націоналістичну партію, теж визнали винною у відмиванні грошей і засудили до 15 років увʼязнення.
Прокурори просили засудити Умалу до 20 років увʼязнення, а Ередію — до 26 з половиною років. Судовий процес тривав роки, Умала був присутній на оголошенні вироку особисто, а його дружина — по відеозвʼязку.
Колишній президент і його дружина заперечували всі звинувачення.
- Умала був президентом Перу з 2011 по 2016 роки. Балотувався на виборах 2021 року, але набрав лише 1,6%.
- У 2016 році бразильський будівельний гігант Odebrecht зізнався, що заплатив сотні мільйонів доларів хабарів державним чиновникам і політичним партіям по всій Латинській Америці, щоб отримати бізнес-замовлення. Прокуратура звинуватила Умалу та його дружину в отриманні мільйонів доларів від Odebrecht.