За тиждень близько 200 військових обрали дату шлюбу в «Армія+»

Близько 200 військових обрали дату, а вісім пар вже уклали шлюб онлайн у «Дії» за тиждень роботи функції одруження поза чергою в застосунку «Армія+».

Про це повідомило Міністерство оборони.

Першою парою, яка побралася через «Армію+», стали бійчиня медичної роти 47 ОМБр «Магура» Юлія та її наречений Євген. Юлія долучилася до церемонії просто з передової, у перервах між бойовими завданнями.

«Вдячна «Армія+» та «Дії», що зробили таку можливість позачергового одруження. Я б з радістю приїхала, але поки невідомо, коли це могло б статись», — каже військова.

Як скористатися послугою

Щоб скористатися послугою, військові проходитимуть авторизацію у застосунку «Армія+», де обиратимуть сервіс «Шлюб онлайн». Система автоматично перенаправить їх у «Дію», де вони отримають пріоритетний доступ до вибору дати й часу одруження.

У день весілля потрібно лише перейти за посиланням у «Дії» — там чекатиме працівник Цифрового ДРАЦСу. Церемонія триває до 30 хвилин.