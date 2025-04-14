Пінгвіни, морська зірка й арктична веселка. Пʼять фото українських полярників перемогли у конкурсі Вікіпедії

Пʼять антарктичних фото українських полярників перемогли в Конкурсі наукових зображень 2024 для Вікіпедії. Це рекордна кількість відзнак за всю історію проєкту.

Про це повідомили у Національному антарктичному науковому центрі.

Першу сходинку в категорії «Люди в науці» посіли одночасно два знімки геофізика 29-ї Української арктичної експедиції (УАЕ) Олександра Богомаза. На них — біолог цієї ж експедиції Сергій Єрмоленко відбирає проби води з прісних озер на островах неподалік «Вернадського».

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Інша світлина Олександра отримала пʼяте місце в категорії «Живі організми». На цьому фото вчений зафіксував момент дефекації субантарктичного пінгвіна (дженту). Гуано цих пінгвінів має суттєвий вплив на наземні екосистеми Антарктики: воно може як сприяти росту місцевої флори, так і пригнічувати його.

У цій же категорії четверта сходинка дісталася роботі полярного біолога Андрія Утєвського. На ній зображена антарктична морська зірка Лабідіастер кільчастий — активний хижак, що полює на всіх доступних бентосних безхребетних і навіть на своїх родичів. Знімок зроблений в акваторії станції «Академік Вернадський» на глибині близько 40 метрів.

Ще одне антарктичне фото опинилося на другому місці «Загальної категорії». Це — веселка, яка з’явилася на тлі снігопаду в Антарктиці, авторства геофізикині 29-ї УАЕ Анни Соіної. Вченій вдалося зазнімкувати унікальне явище, коли у повітрі одночасно присутні краплі рідкої води (для утворення веселки) та кристалики льоду (що формують сніг).

Міжнародний Конкурс наукових зображень проходить в Україні щороку. Його мета — популяризувати науку та зібрати світлини для ілюстрування статей у Вікіпедії. У 2024 році до події долучилися 72 учасники та учасниці, які завантажили 470 зображень.

Журі виділило пʼять основних номінацій: «Мікроскопія», «Живі організми», «Люди в науці» та «Нефотографічні зображення» та «Загальна категорія». Окремо провели спеціальну номінацію «Наслідки війни».