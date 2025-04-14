Як живуть учасниці підпільної проукраїнської групи «Зла Мавка». Огляд матеріалів іноземних медіа 14 квітня

Про групу «Зла Мавка», що обʼєднує жінок з тимчасово окупованих Росією територій для ненасильницького опору, пише CNN. «Я не знаю, як пояснити це відчуття… ― відповіла медіа одна з жінок руху на питання, чому вона не виїздить з окупації. ― Це наче ти просто не можеш повірити, що зло здатне перемогти. Навіть через три роки люди не погоджуються вірити в це. Вони досі переконані, що окупація завершиться. Ось чому вони залишаються тут і не тікають».

CNN не називає імені цієї жінки й звідки вона, посилаючись на величезну небезпеку, на яку наражаються активісти. Лише передає її слова, що жити в цьому місті зараз ― це наче потрапити в машину часу, яка відносить назад до СРСР. «Там повно пропаганди й памʼятників у радянському стилі. Радянські свята, постійні очікування в чергах, як у радянські часи ― до лікаря, за документами, плюс немає нормальних крамниць із відомими брендами ― лише щось, що можна знайти на вуличних ринках та якісь дивні китайські товари», ― каже вона.

Учасниця опору разом з однодумницями поширює українські вірші й роботи українських авторів, відзначає українські свята ― просто щоб нагадати одна одній, що «це не Росія, ніколи не була й не буде».

Також у матеріалі згадують про 22-річного Сергія, який вийшов з окупації і зараз перебуває в Херсоні. Прибічник акцій спротиву, він згадує, як ретельно окупанти вишукували подібних до нього. Вони часто забирали друзів і знайомих Сергія за те, що ті відмовлялись брати російський паспорт чи ставати на військовий облік. За тиждень хлопці повертались ― хтось зі зламаними руками чи ногами, хтось із травмами голови. Мова про десятки людей, каже Сергій.

За словами співрозмовників CNN, лише незначна меншість місцевих радіє окупації. Той, у кого не складалося життя раніше, легко може отримати владу чи гроші, гучно крикнувши, що любить Росію, фігурально висловлюється учасниця «Злої Мавки». Решта ж сподіваються на звільнення й готові опиратись росіянам, навіть якщо внаслідок інспірованих Дональдом Трампом переговорів окуповані території офіційно визнають російськими, пише видання.

Далі в огляді ― про те, як іноземні медіа реагують на російські удари по Кривому Рогу й Сумах, матеріал про російське хакерське угруповання, небезпечне через примітивний, але постійно змінюваний код своїх вірусів, і чим підрозділ «Птахи Мадяра» схожий на сучасний стартап. Продовження огляду доступне для тих, хто підтримує нас на Patreon.