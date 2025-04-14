Тепер в Естонії військові можуть атакувати цивільні судна в разі небезпеки. Напередодні там затримали судно тіньового флоту РФ

Президент Естонії Алар Каріс підписав закон, який змінить правила для Сил оборони та морського простору країни. Головна мета — посилити морську безпеку сильнішою.

Про це повідомляє Delfi.

У законі пояснюють, які саме завдання можуть виконувати Сили оборони, і коли вони можуть застосовувати силу чи інші жорсткі заходи. Це дає їм більше свободи діяти на морі й швидко реагувати на будь-які загрози.

Тепер Сили оборони Естонії зможуть використовувати силу, якщо хтось загрожуватиме важливим об’єктам на морі — таким як порти, обладнання або інфраструктура, необхідна для життєво важливих послуг. Також у законі сказано, які дії армія може проводити в економічній зоні Естонії, коли виконує свої завдання.

Напередодні ці поправки схвалив парламент Естонії.