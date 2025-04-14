Новим мером столиці Фінляндії стане політик Сазонов із російським походженням. Що про нього відомо

У Фінляндії 13 квітня закінчилися подвійні регіональні та муніципальні вибори. Перемогла Соціал-демократична партія Фінляндії.

Проте у столиці країни Гельсінкі проходили тільки муніципальні вибори, на них з невеликим відривом перемогла Коаліційна партія — це означає, що мером міста стане Даніель Сазонов, який має російське походження і до початку повномасштабного вторгнення писав колонки для російськомовної «Фінської газети».

Про це повідомляє державний фінський мовник Yle.

Сазонов народився в Гельсінкі і отримав фінське громадянство у 9 років, відмовившись від російського. Каже, що з РФ його нічого не повʼязує і він не був там «роками».

Раніше він був заступником мера Гельсінкі і відповідав за соціальну сферу. Окрім того, фінське видання Iltalehti раніше повідомляло, що Сазонов активно писав для антиукраїнської пропагандистської «Фінської газети», яка має тісні звʼязки з російським режимом у Кремлі. Сам політик каже, що писав для того, щоб розповісти російськомовним жителям Фінляндії про фінську політику.

Перестав це робити через кілька місяців після повномасштабного вторгнення РФ в Україну у 2022 році і запевняє, що відтоді не контактує з виданням. Усе тому, що перестав бути впевненим, що воно однозначно засуджує незаконну агресивну війну Росії.

Останню колонку Сазонова опублікували в числі газети за травень — червень 2022 року — вона була про допомогу українським біженцям. У попередньому номері за березень — квітень він розкритикував російське вторгнення і теж закликав підтримати українців, які тікали від війни. В інших текстах, що вийшли у 2022 році, Сазонов писав переважно про події в Гельсінкі.

Сазонов каже, що засуджує російську агресію, підтримує санкції проти РФ, а також підтримував Україну у своїх публікаціях.

Секретар Коаліційної партії Тімо Ело вважає, що Сазонов писав свої статті з добрими намірами. За його словами, Сазонов займався інтеграцією російськомовного населення у Фінляндії.



Секретар партії Тімо Ело підкреслює важливість розрізнення періодів до та після початку російської агресії, зазначаючи, що раніше всі прагнули підтримувати добросусідські відносини. Він вважає, що в той час було цілком нормально і правильно, коли фінські політики підтримували контакти з Росією, адже війна ще не розпочалася. Водночас він зауважив, що ситуація наразі докорінно змінилася, і на сьогодні партія не підтримує жодних офіційних контактів з Росією.