Помер нобелівський лауреат із літератури Маріо Варгас Льйоса. Він балотувався у президенти Перу

Перуанський письменник і лауреат Нобелівської премії з літератури Маріо Варгас Льйоса помер 13 квітня у віці 89 років.

Про це повідомляє Reuters.

Маріо Варгас Льйоса пішов з життя у столиці Перу Лімі, у колі своєї родини й «у мирі», написав у соцмережі його син Альваро Варгас Льйоса, відомий політичний оглядач.

Письменник був одним із провідних представників відродження латиноамериканської літератури XX століття. Він здобув Нобелівську премію у 2010 році, зокрема за твори «Тітонька Хулія та писака», «Смерть в Андах» та «Війна кінця світу».

У 1990 році Маріо Варгас Льйоса балотувався на пост президента Перу. Він заявляв, що хоче врятувати країну від «економічного хаосу та марксистського повстання». У другому турі митець програв агроному Альберто Фухіморі, якого згодом засудили за порушення прав людини і корупцію.

Розчарований своєю поразкою, перуанський письменник перебрався до Іспанії, але залишався впливовим у Латинській Америці. У своїх романах, пʼєсах та есе Варгас Льйоса постійно експериментував із літературною формою і жанрами.

Народжений у сімʼї середнього класу в місті Арекіпа, Варгас Льйоса використовував свій досвід у творчості. Іноді персонажі у текстах були натхненні його власним життям.

Дебютний роман письменника «Час героя» був заснований на його досвіді кадета у військовій академії в Лімі. А мемуари «Риба у воді» присвячені його президентській кампанії. Інші твори глибоко відображали проблеми Перу.

Президентка держави Діна Болуарте назвала автора «найвидатнішим перуанцем усіх часів».

«Його інтелектуальний геній і величезний творчий доробок залишаться вічною спадщиною для майбутніх поколінь», — написала посадовиця у X.